В Калужской области выявили коронавирус на возобновивших работу предприятиях

В Калужской области выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 у работников предприятий, которые возобновили свою деятельность в апреле. Однако на данный момент такие случаи единичны, рассказал в воскресенье, 26 апреля, врио губернатора Владислав ШАПША на своих страницах в соцсетях.

- Единичные случаи заболевания коронавирусом сотрудниками работающих предприятий есть, - написал он. - Круг их контактов установлен и локализован. Эти люди находятся под наблюдением медиков. Работодателей обязали обеспечить все меры безопасности. Но контакты людей возможны не только на работе, но и в бытовых условиях.

В Калужской области режим самоизоляции действует с 31 марта. В нашем регионе уже 639 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Больше всего пациентов в Калуге, Боровском районе и Обнинске.

Тем временем

Президент России Владимир Путин выступит с новым обращением на неделе, которая начнётся 27 апреля. Он объявит, будет ли продлен период нерабочих дней. Подробности.

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