Когда закончится самоизоляция: Владимир Путин выступит с новым обращением

На следующей неделе президент России Владимир Путин планирует выступить с новыми заявлениями о перспективах развития ситуации, связанной с эпидемией коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий ПЕСКОВ в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

- Я думаю, что на этой неделе мы услышим новые заявления главы государства с оценками наших перспектив, - приводит слова представителя Кремля ТАСС.

Как отметил Песков, выход из нынешней ситуации будет поэтапным. Как именно будет реализована этапность, пока не уточняется.

Напомним, весь апрель в нашей стране объявлен нерабочим. В Калужской области режим самоизоляции действует с 31 марта. В нашем регионе уже 639 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Больше всего пациентов в Калуге, Боровском районе и Обнинске.

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