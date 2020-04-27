В Калужской области резко увеличилось число тяжёлых больных коронавирусом

К вечеру понедельника, 27 апреля, в Калужской области не поменялись данные по общему количеству заболевших коронавирусной инфекцией. У нас по-прежнему 706 случаев. При этом существенно возросло число пациентов в тяжёлом состоянии. Если днём ранее таких было 18, то сейчас уже 30.
Всего в инфекционной больнице на Грабцевском шоссе и в больнице «Сосновая роща» находятся 283 человека с COVID-19. Состояние 213 среднее, 40 – лёгкое, рассказал врио губернатора Владислав ШАПША.
На домашнем карантине с подтверждённым коронавирусом остаются 385 жителей Калужской области.
Тем временем
Стало известно, кто завышал цены на имбирь и лимоны. Жизнь их уже наказала. Подробности.
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