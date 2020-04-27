Стало известно, кто завышал цены на имбирь и лимоны

Как мы рассказывали, в Калуге в апреле резко подскочили цены на лимоны и имбирь. Лимоны продавали по 500 рублей, имбирь - дороже 2000. В социальных сетях до этого начали появляться ролики о якобы чудодейственной силе этих продуктов в борьбе с коронавирусом.

Ситуацию прокомментировали в антимонопольной службе.

- Всё это временные какие-то явления, вызванные людьми, которые хотят нажиться, - рассказал руководитель Калужского УФАС России Дмитрий КАРЕТИН в эфире «Радио России – Калуга». - Как мы выяснили в ходе соответствующих проверок, не сами сети поднимали цены, а поднимали поставщики. Некоторые за это сами уже наказаны: купили, чтобы нажиться на ажиотажном спросе, за 1,5 тысячи имбирь, а теперь он никому не нужен. Хотели заработать, а заработали себе большие проблемы.