Калужане негодуют: лимоны подорожали до 500 рублей, имбирь перевалил за 2000

Жители Калуги жалуются на резкий рост цен на лимоны и имбирь. Наш регион в этом, правда, не сильно отличается от других, по всей стране ценники на эти продукты меняются едва ли не каждый день.

- Кто у нас в городе отвечает за цены - это просто ужас, - написала утром 8 апреля подписчица KP40 в «ВКонтакте». - По всему району Северный цены на лимоны по 500 рублей. Это что за кошмар такой, когда все люди сидят на карантине.

На прошлой неделе в «Народных новостях» на нашем сайте читатели жаловались на лимоны по 400 рублей. Как видим, цены продолжают расти.

Также «золотым» стал и имбирь. Фото в этой новости – из магазина в районе Московской площади в Калуге: 2200 рублей за килограмм имбиря. И это не предел. В комментариях наши читатели писали, что видели в городе и большие ценники.

Что же происходит с этими двумя продуктами? Виной всему эпидемия коронавируса. В интернете гуляют слухи, что лимон и имбирь помогут не заболеть COVID-19. Никаких доказательств не приводится, но многие в подобные рассылки верят. Спрос в магазинах вырос, а поставки наоборот сократились, так как большая часть импорта идёт из Китая. В этой стране производители переориентировались на внутренний рынок из-за проблем на границах, сообщало на днях издание «Ведомости». Негативную роль сыграл и мартовский обвал курса рубля.

Впрочем, эксперты обещают, что цены снизятся, как только возобновятся поставки из Китая.

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