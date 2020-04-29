В Калужской области число заболевших коронавирусом выросло до 845

В Калужской области число выявленных случаев коронавируса выросло до 845. Вчера, напомним, было 772 заболевших. В нашем регионе уже скончались 12 человек с COVID-19, вылечились 32.
Лечится продолжает 801 калужанин. Больше всего заболевших в Калуге, Боровском районе, Обнинске и Малоярославецком районе. Растет число больных в Износковском и Дзержинском районах.
UPD. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 29 апреля. Также стало известно, где произошла вспышка заболеваемости в Думиничском районе.
Тем временем
В Калужской области ввели строгий масочный режим. Носить маски теперь нужно даже на улице. Подробности.
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