В Калужской области число заболевших коронавирусом выросло до 845

В Калужской области число выявленных случаев коронавируса выросло до 845. Вчера, напомним, было 772 заболевших. В нашем регионе уже скончались 12 человек с COVID-19, вылечились 32.

Лечится продолжает 801 калужанин. Больше всего заболевших в Калуге, Боровском районе, Обнинске и Малоярославецком районе. Растет число больных в Износковском и Дзержинском районах.

UPD. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 29 апреля. Также стало известно, где произошла вспышка заболеваемости в Думиничском районе.

Тем временем

В Калужской области ввели строгий масочный режим. Носить маски теперь нужно даже на улице. Подробности.

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