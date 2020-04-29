Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 29 апреля

Как мы уже рассказывали, в Калужской области за последние сутки подтвердили 73 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Общее количество заболевших к 29 апреля достигло 845. Выздоровели 32 человека, умерли 12.
Правительство региона предоставило KP40 информацию о том, жители каких районов продолжают лечение от коронавируса в нашей области. Эпидемия затронула на данный момент 24 района. В Ульяново был один пациент, но он уже выздоровел:
Вспышка в Думиничском районе произошла в доме-интернате для престарелых и инвалидов.
Тем временем
В Калужской области ввели строгий масочный режим. Носить маски теперь нужно даже на улице. Подробности.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!