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Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 29 апреля

Дмитрий Ивьев , Фото: мэрия Москвы.
Опубликовано: 29.04.2020 11:30 2 4852
Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 29 апреля

Как мы уже рассказывали, в Калужской области за последние сутки подтвердили 73 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Общее количество заболевших к 29 апреля достигло 845. Выздоровели 32 человека, умерли 12.

Правительство региона предоставило KP40 информацию о том, жители каких районов продолжают лечение от коронавируса в нашей области. Эпидемия затронула на данный момент 24 района. В Ульяново был один пациент, но он уже выздоровел:

  • Калуга – 196 (+4 к предыдущему дню),
  • Боровский район – 145 (+1),
  • Обнинск – 129 (+1),
  • Малоярославецкий район – 76 (+2)
  • Думиничский район – 75 (+53),
  • Бабынинский район – 29 (+1),
  • Людиновский район – 25 (+2),
  • Износковский район – 18,
  • Кировский район – 15 (+1),
  • Дзержинский район – 15 (+2),
  • Жуковский район – 12 (+1),
  • Козельский район – 10,
  • Мосальский – 10 (+2),
  • Тарусский район – 9,
  • Перемышльский район – 9,
  • Ферзиковский район – 9 (+1),
  • Спас-Деменский – 4,
  • Барятинский район – 4 (+1),
  • Мещовский район – 3,
  • Сухиничский район – 3,
  • Хвастовичский район – 3,
  • Медынский – 1 (+1),
  • Юхновский район – 1.

Вспышка в Думиничском районе произошла в доме-интернате для престарелых и инвалидов.

Тем временем

В Калужской области ввели строгий масочный режим. Носить маски теперь нужно даже на улице. Подробности.

Все новости по теме коронавируса в Калуге и области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: мэрия Москвы.
Опубликовано: 29.04.2020 11:30 2 4852
Тэги: коронавирус общество статистика
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