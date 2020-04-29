Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 29 апреля

Как мы уже рассказывали, в Калужской области за последние сутки подтвердили 73 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Общее количество заболевших к 29 апреля достигло 845. Выздоровели 32 человека, умерли 12.

Правительство региона предоставило KP40 информацию о том, жители каких районов продолжают лечение от коронавируса в нашей области. Эпидемия затронула на данный момент 24 района. В Ульяново был один пациент, но он уже выздоровел:

Калуга – 196 (+4 к предыдущему дню),

Боровский район – 145 (+1),

Обнинск – 129 (+1),

Малоярославецкий район – 76 (+2)

Думиничский район – 75 (+53),

Бабынинский район – 29 (+1),

Людиновский район – 25 (+2),

Износковский район – 18,

Кировский район – 15 (+1),

Дзержинский район – 15 (+2),

Жуковский район – 12 (+1),

Козельский район – 10,

Мосальский – 10 (+2),

Тарусский район – 9,

Перемышльский район – 9,

Ферзиковский район – 9 (+1),

Спас-Деменский – 4,

Барятинский район – 4 (+1),

Мещовский район – 3,

Сухиничский район – 3,

Хвастовичский район – 3,

Медынский – 1 (+1),

Юхновский район – 1.

Вспышка в Думиничском районе произошла в доме-интернате для престарелых и инвалидов.

Тем временем

В Калужской области ввели строгий масочный режим. Носить маски теперь нужно даже на улице. Подробности.

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