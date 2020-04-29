Полиция рассказала, как будет реагировать на калужан без масок

Как мы рассказывали, в Калужской области продлён режим самоизоляции до 11 мая. На этот период введён строгий масочный режим. Теперь в Калуге выйти на улицу, пойти в магазин или проехать в общественном транспорте нельзя без маски. Мы узнали, как стражи порядка будут реагировать на калужан без масок.

- В первую очередь наружные наряды полиции будут напоминать гражданам о необходимости ношения масок, - рассказали KP40 в пресс-службе УМВД по Калужской области в среду, 29 апреля. - Как правило, это в помещениях, магазинах, пока о каких-то конкретных санкциях мы не говорим. Невозможно в одно мгновение ситуацию резко переломить. Поэтому будем усиленно напоминать. Но случаи бывают разные. Может быть, если будет злостное, неоднократное неисполнение, когда человек без маски будет специально в места массового скопления граждан заходить, будут применяться санкции. Но такую ситуацию пока сложно представить. Когда один человек идёт по улице, не несёт никакую угрозу, социальная дистанция довольно большая, вопросов к нему нет.

А вот на остановках и в магазинах полицейские будут напоминать калужанам, что нужно использовать маску и перчатки, соблюдать социальную дистанцию.

- Мы стараемся не нагнетать социальную напряжённость в обществе. И так ситуация достаточно сложная. Стараемся ограничиться разъяснительными мерами, - подчёркивают в полиции.

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