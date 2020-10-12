В Калужской области 8 074 человека вылечились от коронавируса

В Калужской области за последние сутки ещё 21 человек вылечился от коронавируса. Всего с болезнью справились 8 074 жителя региона, сообщили KP40 в понедельник, 12 октября, в федеральном оперативном штабе.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 74 калужанина.

На данный момент в Калужской области известно о 10 083 случаях коронавируса. Новые данные региональный оперштаб опубликует сегодня чуть позже.

По всей России за последние сутки выявили 13 592 новых случая коронавируса. За весь период - 1 312 310. Вылечились – 1 024 235, умерли – 22 722.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 12 октября 2020 года.

Напомним, 11 октября в Калужской области зафиксирован наибольший дневной прирост больных коронавирусом за последние четыре месяца.

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