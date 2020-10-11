Число заболевших коронавирусом в Калужской области превысило 10 000 человек

В воскресенье, 11 октября, в Калужской области подтвердились 84 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб. Число заболевших выросло до 10083 человек.

За последние сутки выздоровели 3 человека. Всего с болезнью справились уже 8053 жителя региона.

В списке умерших по-прежнему 74 калужанина. Новых смертей не зафиксировано.

На лечении остается 1956 человек.

Ситуация по районам на сегодня:

Калуга – 691 (+33 к предыдущему дню),

Обнинск – 262 (+21),

Людиновский район – 150 (+2),

Боровский район – 144 (+6),

Дзержинский район – 93 (+3),

Кировский район – 85 (+2),

Жуковский район – 85 (+4),

Козельский район – 83 (+3),

Малоярославецкий район – 71 (+1),

Бабынинский район – 57 (+1),

Сухиничский район – 38 (+1),

Жиздринский район – 32 (+1),

Мещовский район – 22 (+2),

Перемышльский район – 19 (0),

Думиничский район – 18 (0),

Спас-Деменский район – 17 (0),

Юхновский район – 17 (+1),

Ферзиковский район – 17 (0),

Ульяновский район – 12 (0),

Износковский район – 11 (0),

Медынский район – 11 (+1),

Тарусский район – 7 (-1),

Барятинский район – 6 (0),

Хвастовичский район – 5 (0),

Куйбышевский район – 2 (0),

Мосальский район - 1 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 11 октября 2020 года.

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