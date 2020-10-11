Число заболевших коронавирусом в Калужской области превысило 10 000 человек

В воскресенье, 11 октября, в Калужской области подтвердились 84 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб. Число заболевших выросло до 10083 человек.
За последние сутки выздоровели 3 человека. Всего с болезнью справились уже 8053 жителя региона.
В списке умерших по-прежнему 74 калужанина. Новых смертей не зафиксировано.
На лечении остается 1956 человек.
Ситуация по районам на сегодня:
- Калуга – 691 (+33 к предыдущему дню),
- Обнинск – 262 (+21),
- Людиновский район – 150 (+2),
- Боровский район – 144 (+6),
- Дзержинский район – 93 (+3),
- Кировский район – 85 (+2),
- Жуковский район – 85 (+4),
- Козельский район – 83 (+3),
- Малоярославецкий район – 71 (+1),
- Бабынинский район – 57 (+1),
- Сухиничский район – 38 (+1),
- Жиздринский район – 32 (+1),
- Мещовский район – 22 (+2),
- Перемышльский район – 19 (0),
- Думиничский район – 18 (0),
- Спас-Деменский район – 17 (0),
- Юхновский район – 17 (+1),
- Ферзиковский район – 17 (0),
- Ульяновский район – 12 (0),
- Износковский район – 11 (0),
- Медынский район – 11 (+1),
- Тарусский район – 7 (-1),
- Барятинский район – 6 (0),
- Хвастовичский район – 5 (0),
- Куйбышевский район – 2 (0),
- Мосальский район - 1 (0).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 11 октября 2020 года.
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