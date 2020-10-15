В Калуге бродячие собаки спасли девушку от изнасилования

Место нападения на девушку.

Поздно вечером 3 октября на улице в районе Бушмановки в Калуге пытались изнасиловать девушку. В четверг, 15 октября, об этом рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета. Задержан 30-летний мужчина.

- Девушка, закончив работу в одном из магазинов Калуги, направилась пешком домой, - отмечают в СК. - В районе частного сектора к ней сзади подошел неизвестный мужчина, повалил ее на землю и пытался раздеть, высказывая намерение вступить с ней в половое сношение. Девушка стала отбиваться и кричать, но прохожих рядом не оказалось. Ввиду активного сопротивления потерпевшей, а также из-за того, что к месту происшествия подбежала стая бродячих собак, мужчина прекратил свои противоправные действия и скрылся.

Потерпевшая обратилась к сотрудникам ГИБДД, которые патрулировали улицы. Вскоре подозреваемого задержали.

Мужчина напал на девушку, когда она шла с работы домой.

Сейчас расследование продолжается. Подозреваемому грозит до шести лет колонии по уголовной статье «Покушение на изнасилование».

Следственный комитет опубликовал фото подозреваемого.