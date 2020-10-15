$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество

В Калужской области готовят 645 новых коек для больных коронавирусом

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 15.10.2020 16:21 3 2682
В Калужской области готовят 645 новых коек для больных коронавирусом

В четверг, 15 октября, перед депутатами Законодательного собрания выступил министр здравоохранения Калужской области Алан ЦКАЕВ. Он рассказал о мероприятиях по профилактике гриппа и ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов, и назвал важные цифры по состоянию на 14 октября 2020 года.

Резерв коечного фонда для больных коронавирусом в нашем регионе составляет 30,6%.

В настоящее время функционируют 2300 круглосуточных инфекционных коек для приема больных.  Из них оснащены кислородом 949.

В наличии 243 аппарата ИВЛ.

Как отметил Цкаев, подготовлен план мероприятий по развертыванию, при необходимости, дополнительных 645 инфекционных коек в 8 лечебных учреждениях.

На лечении в стационарах Калужской области сейчас находятся 928 человек. Из них:

  • на инвазивной ИВЛ – 18 человек,
  • на неинвазивной ИВЛ - 31 человек,
  • на кислородной поддержке - 756 человек.

За сутки поступило 89 человек, выписано 56.

Компьютерная томография проводится в 8 медицинских организациях. Это больница «Сосновая Роща» в Калуге, БСМП, Городская клиническая больница №4, Детская областная клиническая больница, Малоярославецкая ЦРБ, Туберкулезная больница, Боровская ЦРБ и Кировская межрайонная больница.

По словам министра, два дня назад приказом областного минздрава томограф амбулаторного центра онкопомощи временно переориентировали для диагностики COVID-19.

Разработаны две вакцины от COVID-19, идет последний этап клинических испытаний. В Калужскую область поступили 42 дозы вакцины, разработанной Центром имени Н.Ф. Гамалеи. Примерно через месяц ожидается окончание исследований и запуск вакцины в промышленное производство.

Сейчас Калужская область по количеству зараженных COVID-19 находится на 35 месте в России.

Общее количество выявленных инфицированных – 10 359 человек, выздоровевших – 8212 (79,3 %), на лечении находятся 2073 человека (20%), умерли 74 (0,7 %). Коэффициент распространения инфекции – 1,12.

Охват тестированием – 166,1 на 100 тысяч населения при норме в 150. С начала пандемии обследовано 205 470 человек.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 15.10.2020 16:21 3 2682
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение алан цкаев
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 3 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Видеонаблюдение для малого и среднего бизнеса: быстро, под ключ и бесплатно на 30 дней
Сбер запускает акцию «Спасибо, что вы в маске»
МегаФон назвал новые места притяжения россиян
«Красотка в ударе», «Ассистентка», «Ундина» и другие цифровые премьеры октября в Wink
«Ростелеком» запускает в ЦФО сервис юридических консультаций
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
В Калуге во второй половине октября ожидается резкое похолодание. Уважаемые водители, а вы уже поставили на свою машину зимнюю резину? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
На что обратить внимание при выборе постельного белья?
Источники питания для домов и офисов
Покупка чехла для iPhone

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru