В Калужской области готовят 645 новых коек для больных коронавирусом

В четверг, 15 октября, перед депутатами Законодательного собрания выступил министр здравоохранения Калужской области Алан ЦКАЕВ. Он рассказал о мероприятиях по профилактике гриппа и ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов, и назвал важные цифры по состоянию на 14 октября 2020 года.

Резерв коечного фонда для больных коронавирусом в нашем регионе составляет 30,6%.

В настоящее время функционируют 2300 круглосуточных инфекционных коек для приема больных. Из них оснащены кислородом 949.

В наличии 243 аппарата ИВЛ.

Как отметил Цкаев, подготовлен план мероприятий по развертыванию, при необходимости, дополнительных 645 инфекционных коек в 8 лечебных учреждениях.

На лечении в стационарах Калужской области сейчас находятся 928 человек. Из них:

на инвазивной ИВЛ – 18 человек,

на неинвазивной ИВЛ - 31 человек,

на кислородной поддержке - 756 человек.

За сутки поступило 89 человек, выписано 56.

Компьютерная томография проводится в 8 медицинских организациях. Это больница «Сосновая Роща» в Калуге, БСМП, Городская клиническая больница №4, Детская областная клиническая больница, Малоярославецкая ЦРБ, Туберкулезная больница, Боровская ЦРБ и Кировская межрайонная больница.

По словам министра, два дня назад приказом областного минздрава томограф амбулаторного центра онкопомощи временно переориентировали для диагностики COVID-19.

Разработаны две вакцины от COVID-19, идет последний этап клинических испытаний. В Калужскую область поступили 42 дозы вакцины, разработанной Центром имени Н.Ф. Гамалеи. Примерно через месяц ожидается окончание исследований и запуск вакцины в промышленное производство.

Сейчас Калужская область по количеству зараженных COVID-19 находится на 35 месте в России.

Общее количество выявленных инфицированных – 10 359 человек, выздоровевших – 8212 (79,3 %), на лечении находятся 2073 человека (20%), умерли 74 (0,7 %). Коэффициент распространения инфекции – 1,12.

Охват тестированием – 166,1 на 100 тысяч населения при норме в 150. С начала пандемии обследовано 205 470 человек.

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