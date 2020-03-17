В Калужской области из-за коронавируса отменили все спортивные соревнования

Министр спорта Калужской области Алексей ЛОГИНОВ 16 марта подписал приказ об отмене и ограничении проведения спортивных и физкультурных мероприятий в связи с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Текст документа есть в редакции KP40.

Руководителям всех подведомственных учреждений Минспорта приказано отменить проведение мероприятий.

Центру спортивной подготовки «Анненки» приказано перенести на неопределенный срок все соревнования, а также прекратить командировки спортсменов за пределы страны и в регионы, в которых обнаружены заболевшие коронавирусом.

Тесты ГТО при этом продолжат сдавать. Однако введены ограничения: не более 20 человек на одном мероприятии и без церемоний открытия и закрытия.

Приказ вступил в силу в день его подписания – 16 марта 2020 года.

Ранее, напомним, в Калуге начали отменять массовые мероприятия с участием детей.

Готовится также сообщение министерства культуры Калужской области по ситуации с коронавирусом, рассказали нам во вторник, 17 марта, в пресс-службе правительства. Текст будет опубликован в ближайшее время.

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