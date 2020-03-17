«Яндекс» опубликовал карту распространения коронавируса

Как мы уже рассказывали, на 16 марта в России зафиксировано 93 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Количество заражённых в мире достигло 182 тысяч, умерли 7154 человека.
«Яндекс» создал карту распространения коронавируса. На ней указано количество заболевших в разных странах и в регионах России по отдельности.
В Калужской области, напомним, вирус пока ни у кого не выявлен. Однако с 17 марта все школы региона закрылись на две недели, в техникумах и вузах Калуги и Обнинска должны организовать дистанционное обучение.
Из-за распространения коронавирусной инфекции в Калуге начали отменять массовые мероприятия.
Россия запретит въезд иностранцам с 18 марта по 1 мая.
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