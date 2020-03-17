Калужский драмтеатр начал отменять спектакли

В калужском драматическом театре отменены два показа спектакля «Большие спектакли для маленьких театралов», запланированные на 22 и 29 марта. Об этом 16 марта рассказала администрация театра.

- В целях профилактики заболеваний гриппом и ОРВИ дирекция Калужского областного драматического театра приняла решение об отмене детского спектакля, - говорится в сообщении. - Билеты можно вернуть в кассу театра. Администрация приносит извинения за доставленные неудобства. Всем - здоровья!

Показы остальных спектаклей пока запланированы по расписанию. Хотя в него ещё могут внести изменения. Как сообщал 16 марта РБК, министерство культуры порекомендовало всем подведомственным учреждениям временно приостановить проведение массовых мероприятий из-за коронавируса.

Ранее, напомним, в Калуге из-за коронавирусной инфекции COVID-19 начали отменять мероприятия на других площадках.

С 17 марта школы Калужской области закрыты. Детские сады пока будут работать в обычном режиме.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.