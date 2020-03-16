Детские сады в Калужской области не будут закрывать из-за коронавируса

Как мы уже рассказывали, вечером в понедельник глава Калужской области Владислав ШАПША поручил министерству образования с 17 марта ввести двухнедельные каникулы либо организовать дистанционное обучение в учебных заведениях региона. Эти меры необходимы для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Чуть позже это поручение на своей странице в «ВКонтакте» прокомментировало министерство образования региона.

- В Калужской области вводятся для обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования двухнедельные каникулы, начиная с 17 марта 2020 года, - говорится в сообщении министерства. -Обучающиеся профессиональных образовательных организаций переведены на обучение в дистанционном режиме.

При этом детские сады Калуги и области пока будут работать в обычном режиме, подчёркивают в Минобразования.

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