Школы Калужской области закрывают на две недели

В школах Калужской области с 17 марта начнутся двухнедельные каникулы либо будет введено дистанционное обучение. Соответствующие поручение министерству образования региона дал временно исполняющий полномочия губернатора Владислав ШАПША.

- В целях усиления мер по недопущению распространения заболеваемости среди обучающихся, предупреждения распространения вирусной инфекции, рекомендовать образовательным организациям, расположенным на территории Калужской области, ввести двухнедельные каникулы, начиная с 17.03.2020, или перевести обучение в дистанционной режим, - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы области.

Учебные заведения среднего профессионального образования также попадут под это ограничение, а вот детские сады продолжат работу, рассказали в министерстве образования региона.

Отметим, что в большей части школ Калужской области каникулы должны были начаться 23 марта.

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