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В Калужской области готовятся закрыть все детские сады

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.03.2020 12:45 11 10190
В Калужской области готовятся закрыть все детские сады

Как мы уже рассказывали, с 17 марта в Калужской области как минимум на две недели закрыты все школы. Это связано с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Вузы, колледжи и техникумы переведены на дистанционное обучение.

В ближайшее время возможно и закрытие на карантин детских садов Калужской области, хотя на накануне заявлялось об обратном. Во вторник об этом в своем обращении к жителям заявил министр образования и науки региона Александр АНИКЕЕВ. Решается вопрос о выдаче родителям больничных в случае введения общего карантина.

- Мы понимаем важность сохранения детских садов, - приводит слова министра Ника ТВ. - Но я думаю, что в ближайшее время нам придётся закрыть и их тоже. Здесь также, как и в случае с младшими школьниками, возможна выдача больничных, этот вопрос также решается.

Школьников министр попросил не выходить на улицу:

- Я хотел бы обратиться к детям с просьбой воздержаться от выхода из дома, от мест массового скопления людей, не посещать кино, театры, не выезжать за пределы области, не ходить по торговые центры и помнить, что главный способ остановить инфекцию – изоляция и разобщение. Я прошу это время использовать для самообучения, самоподготовки, а выпускников – усерднее подготовиться к ЕГЭ. В случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса мы должны будем выходить из каникулярного периода, но продолжать образовательный процесс. Мы прорабатываем сценарий перевода в режим удалённого обучения через взаимодействия в бесконтактной форме

Прокомментировал Аникеев и сообщения в соцсетях о том, что родителей детей, разгуливающих по улицам Калуги во время карантина, могут штрафовать. Министр подчеркнул, что сейчас правовых актов, допускающих такие наказания, нет. Но возможно принятие новых законов.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.03.2020 12:45 11 10190
Тэги: коронавирус общество детские сады школа александр аникеев
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