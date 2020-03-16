В Калуге начали отменять массовые мероприятия из-за коронавируса

Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в Росси за последние сутки выросло в полтора раза. В Калужской области заражённых пока нет, но и в нашем регионе уже вводятся ограничения. В понедельник, 16 марта, различные структуры начали сообщать о переносе или отмене массовых мероприятий.

Так, в Областном молодёжном центре отменён тематический лекторий на тему «Подвиг женщин в годы Великой Отечественной войны».

- Лекторий был рассчитан на обучающихся колледжей и техникумов, - рассказали KP40 организаторы. - Руководство учебных заведений сейчас сводит на минимум участие студентов в мероприятиях. Мероприятие было отменено, так как студентов не допускают к участию в массовых мероприятиях.

Также в молодёжном центре 18 марта не состоится турнир по дебатам «Лавка» среди студентов высших учебных заведений. Турнир переносится ориентировочно на конец апреля.

Калужская областная научная библиотека имени В.Г. Белинского сообщила об отмене всех мероприятий:

- Дорогие друзья, в библиотеке в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции отменяются все массовые мероприятия, запланированные на ближайшее время. О возобновлении проведения мероприятий будет сообщено дополнительно. Следите за нашими новостями. Берегите себя! Будьте здоровы!

Городская управа Калуги прислала в редакцию KP40 информацию об отмене окружных соревнований военно-спортивной игры «Зарница-Орленок», которые были запланированы на 17-19 марта.

Конкурс между вузами города «Студенческая весна» отменен впервые за 40 лет.

Традиционная акция «Тотальный диктант», запланированная на апрель, переносится на осень.

Напомним, на планёрке в областном правительстве министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ сообщил, что введён запрет на проведение массовых мероприятий. Запрещены все выезды детей и педагогов за пределы страны, запрещены проведения занятий в школьных бассейнах, отменены родительские собрания.

- Установлено введение утренних фильтров и досмотров всех детей в образовательных организациях, особенно в дошкольных. Предписано всех детей, у которых обнаруживаются хоть малейшие признаки ОРВИ, незамедлительно подвергать медицинскому осмотру и отправлять домой, - сказал Аникеев.

В случае обострения ситуации министерство готово продлить каникулы, которые начнутся 23 марта. При необходимости детей переведут на обучение на дому или на дистанционное обучение.

- Что касается профессиональных образовательных организаций, они проинформированы должным образом. Есть понимание, дано задание быть готовыми к прекращению занятий в привычном режиме, переходу на дистанционное образование, не во всех, правда, вузах есть для этого условия, - сказал Аникеев.

А врио губернатора Владислав ШАПША рекомендовал детям и их родителям на школьных каникулах отказаться от поездок в регионы, где выявлены заболевшие коронавирусом. В том числе в Москву.

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