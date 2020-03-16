Количество заболевших коронавирусом в России за сутки выросло в полтора раза

В России, по состоянию на 16 марта, зафиксированы 93 случая заболевания коронавирусом. Об этом заявила вице-премьер Татьяна ГОЛИКОВА, передает агентство «Интерфакс».

Семь случаев связаны с контактами внутри страны, остальные — завозные, добавила она.

Напомним, днём ранее Роспотребнадзор сообщал о 63 инфицированных коронавирусом COVID-19.

В Калужской области подтвержденных случаев заражения нет. Но сейчас в больницах остаются 69 человек, которых проверяют на наличие заболевания. При этом чиновники заявили, что в Калуге на 30% увеличился спрос на товары первой необходимости из-за угрозы коронавируса.

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