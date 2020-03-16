В калужских больницах с подозрением на коронавирус остаются 69 человек

В понедельник, 16 марта, управление Роспотребнадзора по Калужской области уточнило данные о коронавирусной инфекции COVID-19 в нашем регионе.

- В медицинских организациях региона под наблюдением остается 69 человек, прибывших из Италии, Южной Кореи и других стран, - подчеркнули в ведомстве. - Завершено медицинское наблюдение за 40 прибывшими из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран мира в связи с истечением срока наблюдения и отрицательными результатами лабораторного обследования.

По данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» на 13 марта, всего обследовано 163 человека. Возбудитель заболевания не выявлен.

- Мониторинг за распространенностью гриппа, ОРВИ и COVID-19 продолжается, - рассказали в Роспотребнадзоре.

Напомним, в России пока выявлено 63 заболевших. Большинство из них – в Москве и Московской области. Во всем мире уже 168 тысяч заболеших. Скончались 6500 человек. На данный момент больше всего новых случаев в Италии, Испании, Иране.

В калужских школах и вузах пока не будут вводить дистанционное обучение, однако детям и педагогам запретили выезжать за пределы страны во время предстоящих весенних каникул. В больницах вводится запрет на посещение пациентов родственниками.

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