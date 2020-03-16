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Из-за коронавируса в школах Калуги отменили собрания, в вузах – «Студенческую весну»

Елена Французова
Опубликовано: 16.03.2020 10:34 3 3934
Из-за коронавируса в школах Калуги отменили собрания, в вузах – «Студенческую весну»

В понедельник, 16 марта, центральной темой областной еженедельной планёрки в калужском областном правительстве стал коронавирус.

Заместитель министра здравоохранения Наталья ОГОРОДНИКОВА сообщила, что в регионе усилен противоэпидемических режим.

- С 16 марта введено ограничение посещения родственниками пациентов в стационарах Калужской области, - сообщила Огородникова.

По её словам, сотрудники всех медицинских учреждений должны находиться на рабочем месте в масках.  

- Рассматривается вопрос о приостановке плановой диспансеризации детского и взрослого населения, - добавила замминистра.

Она напомнила, что листок нетрудоспособности можно оформить без посещения медицинских организаций в том случае, если калужане приехали из стран с неблагополучной по коронавирусу обстановкой.  

- Телефон «горячей линии» - *040. Это телефон колл-центра, в котором могут ответить на все возникающие вопросы, - сказала Огородникова. - Лечебные учреждения переходят в режим повышенной готовности.

- Очень важно, чтобы люди, которые сидят на этой линии, знали, что отвечать, - сказал врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША. - Люди возвращаются из-за границы. Приходят домой, находят телефон, звонят. В ответ никакой внятной информации, по крайне мере на этих выходных, не последовало. Ни о том, что им нужно остаться дома, ни о том, что делать их близким, ни о том, что можно обратиться и получить больничный. Никто внятно не сказал. Это факт.

Министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ сообщил, что введён запрет на проведение массовых мероприятий. Запрещены все выезды детей и педагогов за пределы страны, запрещены проведения занятий в школьных бассейнах, отменены родительские собрания.

- Установлено введение утренних фильтров и досмотров всех детей в образовательных организациях, особенно в дошкольных. Предписано всех детей, у которых обнаруживаются хоть малейшие признаки ОРВИ, незамедлительно подвергать медицинскому осмотру и отправлять домой, - сказал Аникеев.

В случае обострения ситуации министерство готово продлить каникулы, которые начнутся 23 марта. При необходимости детей переведут на обучение на дому или на дистанционное обучение.

- Что касается профессиональных образовательных организаций, они проинформированы должным образом. Есть понимание, дано задание быть готовыми к прекращению занятий в привычном режиме, переходу на дистанционное образование, не во всех, правда, вузах есть для этого условия, - сказал Аникеев.

Ректор КГУ Максим КАЗАК сообщил, что впервые за 40 лет отменили «Студенческую весну». Отменены все зарубежные поездки преподавателей и студентов.

Врио губернатора Калужской области напомнил, что через неделю начнутся школьные каникулы.

- Надо не только за границу запретить организованный выезд школьников, но и в те регионы, где выявлены случаи коронавируса. Я знаю, что многие планируют на каникулах выезды в Москву. Этого не следует, наверное, делать в такой ситуации. Такие рекомендации мы должны дать, - сказал Шапша.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.

 

Елена Французова
Опубликовано: 16.03.2020 10:34 3 3934
Тэги: образование школа коронавирус владислав шапша александр аникеев наталья огородникова максим казак
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