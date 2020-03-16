Калужане начали массово раскупать продукты на случай коронавируса

Суббота, 14 марта. Полки в одном из крупных магазинов Калуги.

В понедельник, 16 марта, на заседании областного правительства министр конкурентной политики Калужской области Николай ВЛАДИМИРОВ сообщил, что на товары первой необходимости из-за угрозы коронавируса увеличился спрос на 30%. Калужане разбирают крупы, макароны, сахар и растительное масло.

По словам Владимирова, сетевики были готовы к такому ажиотажу. Поэтому дефицита товаров нет.

- В случае нехватки продуктов или увеличения цен будем принимать меры, - сказал Владимиров.

Напомним, в Калуге заболевшие коронавирусом пока не выявлены, но под подозрением находятся четыре человека.

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