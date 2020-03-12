14 человек в Калужской области госпитализированы с подозрением на коронавирус

Вечером в четверг, 12 марта, в администрации губернатора Калужской области прошло совещание, посвящённое распространению коронавируса Covid-19. О его проведение стало известно буквально за несколько часов до начала.

- Мы должны быть готовы к различным вариантам развития событий, - заявил на встрече врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША.

Случаев выявления этого заболевания в регионе пока не зарегистрировано. Подтверждением диагноза являются только данные лабораторных исследований, которые проводятся в центре гигиены и эпидемиологии. Вся информация о гражданах, пребывающих в Калужскую область из стран с неблагополучной обстановкой, передаётся в медицинские организации. Таким людям сразу же выдаётся больничный лист на 14 дней. И при этом рекомендуется самоизоляция – не выходить из дома. Если в течение 14 дней у такого человека появляются боль в горле, сухой кашель и температура, ему советуют не заниматься самолечением, а вызвать врача на дом.

- С симптомами, не исключающими коронавирус, в Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИДа было госпитализировано всего 14 человек, посетивших неблагополучные по инфекции страны, - сообщила заместитель министра здравоохранения Наталья ОГОРОДНИКОВА. - На 12 марта в боксах больницы находятся четыре человека. У 10 заболевание новая коронавирусная инфекция не подтвердилось.

- Всего под медицинским наблюдением за период с 31 января по настоящее время находился 101 человек, - рассказала руководитель калужского регионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Светлана РОЖКОВА. - Это люди, которые прибыли из неблагополучных стран по новой коронавирусной инфекции. Из них 72 – граждане России, 14 – граждане КНР, 13 – Узбекистана, гражданин Кореи и Казахстана. Лабораторно на коронавирус обследовано 39 человек, результат отрицательный.

На сегодняшний день под наблюдением остаётся 51 человек. Часть граждан, прибывших из КНР, уклонялось от обследования. Их удалось найти с помощью полиции.

Также врачи пристально наблюдают за пациентами с пневмонией.

Кроме того, по словам Рожковой, введены максимальные ограничения выезда из страны при отсутствии острой необходимости.

- Усилен медицинский контроль за пребывающими пассажирами в международном терминале B с применением тепловизора, - пояснил генеральный директор калужского международного аэропорта Салават КУТУШЕВ. – Усилен дезинфекционный режим в помещениях аэровокзала. Готовится решение об отмене рейсов на Германию.

В аэропорту появился оборудованный изолятор на две койки для пассажиров, у которых возможна инфекция.

Заместитель начальника Московской железной дороги Лев ЛЕЩЕВ в свою очередь отметил, что с 7 марта режим повышенной готовности введён на РЖД.

Особое внимание уделено обеспечению безопасности на крупных железнодорожных узлах. Все кассиры имеют средства индивидуальной защиты, проводится санитарная обработка поездов, уборка помещений, туалетов с дезинфицирующими средствами.

Также он рассказал, что 21 февраля на станции Суземка в Брянской области каждого пассажира поезда № 6 проверяли с применением тепловизора и других средств. Была обнаружена с подозрением на коронавирус пассажирка Китая. В Брянском тупике был отцеплен вагон, где она находилась. А на станции Калуга-2 в вагон посадили врачей. И уже в пути следования поезда – по дороге в Москву – всех пассажиров обследовали. В итоге обнаружили 7 человек с повышенной температурой.

Председатель комитета ветеринарии при правительстве Калужской области Сергей СОКОЛОВСКИЙ сообщил, что сейчас решается вопрос с организации передержки на случай, если коронавирус будет выявлен у животных. Также под особый контроль собираются взять центр по реабилитации диких животных «Феникс».

Владислав Шапша поручил ситуацию держать на особом контроле и напомнил, что в нашем регионе на предприятиях работают граждане из стран с неблагополучной по заболеваемости обстановкой.

- Ситуация может измениться каждый день. Решение будем принимать оперативно, - подчеркнул он.

Также он сообщил, что для сотрудников органов государственной власти вводятся ограничения на заграничные поездки до особого распоряжения.

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