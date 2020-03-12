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В Калуге дети играют в коронавирус: орут и бегают в панике по дворам

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.03.2020 09:17 12 3243
В Калуге дети играют в коронавирус: орут и бегают в панике по дворам

Наш корреспондент Оксана Иванова в своём блоге на сайте «Калужского объектива» опубликовала колонку о коронавирусе. По её наблюдениям, в Калуге уже встречаются случаи ксенофобии – люди высказывали неприятные вещи людям азиатской внешности.

А в комментариях к этой публикации в Facebook калужанка Маргарита Осина рассказала о новых играх детей. Они начали играть в коронавирус.

- Вчера чьи-то дети во дворе играли в коронавирус, - рассказала женщина. - Не первый раз наблюдаем. Они делятся на заболевших и врачей и начинают паниковать. Вроде как лечат друг друга и при этом орут на весь двор: «Аааа, у них коронавирус. Их надо лечить! Дети валяются на земле, "болеют", на качелях, на лавках. Их лечат и потом меняются ролями. Так, вполне достоверно играют».

По данным на утро 12 марта, в мире 126 380 человек заболели коронавирусом. Умерли – 4634. Больше всего заразившихся в Китае, Южной Корее, Италии, Иране.

В России выявили восемь новых заболевших за 11 марта. Двое из них выявлены в Московской области, шестеро — в Москве. Все они вернулись из Италии. Всего заразившихся в стране - 28.

В Калужской области заразившихся пока нет. Городская управа Калуги 11 марта заявила, что отмена массовых мероприятий пока не планируется.

Рано утром в четверг президент США Дональд Трамп запретил въезд в свою страну из стран Шенгенской зоны. Запрет будет действовать 30 дней, но не коснется американцев, которые возвращаются домой. Также запрет не будет распространяться на поездки из Великобритании и грузовые перевозки.

Россия с 13 марта ограничивает авиасообщение с Францией, Испанией, Германией и Италией.

В Италии из-за коронавируса закрываются магазины, бары и рестораны. Будут работать только продуктовые точки и аптеки.

Актеры Том Хэнкс и Рита Уилсон объявили о том, что они заразились коронавирусом.

Болезнь уже повлияла и на спортивный мир. Отменен чемпионат мира по фигурному катанию в Канаде, приостановлен сезон NBA – сильнейшей баскетбольной лиги мира. Матчи футбольной Лиги чемпионов проходят без зрителей. Под угрозой проведение летних чемпионата Европы по футболу и Олимпиады в Токио.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Что ждет мир в ближайшие месяцы? Пишите в комментариях!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.03.2020 09:17 12 3243
Тэги: общество здравоохранение коронавирус маргарита осина
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