В Калуге не планируют отменять массовые мероприятия из-за коронавируса

В Калуге не планируется отменять спортивные и культурные мероприятия из-за эпидемии коронавируса. В среду, 11 марта, об этом заявили в городской управе. На данный момент в Калужской области не зафиксировано ни одного случая заболевания.

Ранее, напомним, стало известно об ограничительных мерах в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин до 10 апреля ввёл запрет на массовые мероприятия с 5000 и более участников.

Более жесткие меры принимаются в некоторых европейских странах. Украина закрывает все школы и отменяет все спортивные соревнования как минимум до 3 апреля. В Германии, Чехии и Польше также закрылись школы. На карантине северная часть Италии.

Под вопросом проведение чемпионата Европы по футболу и Олимпиады в Токио. Эти соревнования запланированы на июнь-июль.

По данным на 11 марта, в мире коронавирусом заболело почти 120 тысяч человек, умерли – 4300. Больше всего новых случаев сейчас фиксируется в Южной Корее, Италии и Иране.

По данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 20 случаев коронавирусной инфекции. Из них два у граждан Китая, 17 у граждан России, вернувшихся из Италии, один у гражданина Италии.