За последние сутки в Калужской области два человека умерли от коронавируса

За последние сутки в Калужской области подтвердили две новые смерти от коронавируса. Общее число жертв эпидемии достигло 79, сообщили KP40 в воскресенье, 18 октября, в федеральном оперативном штабе. Накануне, напомним, было три смерти.

Ещё 17 пациентов вылечились от ковида. Всего с болезнью справились 8 395 жителей региона.

На данный момент в Калужской области известно о 10 634 случаях коронавируса. Новые данные региональный оперштаб опубликует сегодня чуть позже.

По всей России за последние сутки выявили 15 099 новых случаев коронавируса. За весь период - 1 399 334. Вылечились – 1 070 576, умерли – 24 187.

Официальные данные федерального оперативного штаба по коронавирусу в Калужской области на 18 октября 2020 года.

Напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша обратился с просьбой ко всем работодателям региона перевести некоторые группы сотрудников на удаленную работу.

Тем временем

В Калуге водители автобусов отказались выходить на работу из-за введения масочного режима. Подробности.

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