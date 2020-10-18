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В Калуге водители автобусов отказались выходить на работу из-за введения масочного режима

Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 18.10.2020 07:00 2 383
В Калуге водители автобусов отказались выходить на работу из-за введения масочного режима

В пятницу, 16 октября, в Калуге резко уменьшилось количество транспорта на автобусном маршруте №93 «Доможирово – Европейский квартал». Как сообщили в официальной правобережной группе в «Вконтакте», виной тому стало ужесточение требований по соблюдению пассажирами масочного режима.

Напомним, на этой неделе резко увеличилось количество заболевших коронавирусом. Из-за этого водителей обязали не пускать в транспорт пассажиров без масок. На улицах города проводятся рейды.

- Из-за вступления новых правил и частом нежелании людей носить маску в автобусах, 5 водителей из 8 отказались брать на себя ответственность и ушли с маршрута, - прокомментировал ситуацию с 93-м маршрутом депутат Яков Казацкий. - Ответственность действительно серьёзная, до 30 тысяч [рублей] на водителя и до 300 на организацию, но это не может быть оправданием откровенного саботажа водителей и неспособности перевозчика решить проблему.

Некоторое время на маршруте работало всего три автобуса. Позже к ним добавился еще один.

По последним данным, перевозчик экстренно ищет дополнительные машины чтобы вернуться в график.

Тем временем

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Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 18.10.2020 07:00 2 383
Тэги: авто транспорт коронавирус
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