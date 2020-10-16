«Что вы ко мне прицепились? Никакого вируса нет»: как в Калуге проверяют общественный транспорт

В пятницу, 16 октября, управление административно-технического контроля совместно с УМВД России по Калужской области провели очередной рейд. На этот раз проверили соблюдение масочного режима в общественном транспорте Калуги. На протяжении нескольких часов останавливали автобусы, троллейбусы и машины такси. Проверялись как пассажиры, так и водители транспортных средств.

Еще достаточно большое количество калужан не используют маски в общественных местах. Хотя на замечания специалистов Управления административно-технического контроля большинство пассажиров доставало из карманов и сумок средства защиты.

Но находились и конфликтные жители нашего города, которые утверждали, что никакого вируса нет, все это выдумки.

- Я опаздываю на работу. Что вы ко мне прицепились? Никакого вируса нет. Заняться вам нечем. Сами маски эти носите, - кричала в салоне 42-го автобуса разгневанная пассажирка.

Возобновление карантинных мер вызывает у калужан массу недовольства. Однако если посмотреть на эпидемию коронавируса в разрезе российской истории, то становится понятным, что ничто не ново под Луной.

Посудите сами.

Нельзя не вспомнить холерные бунты 1830-1831 годов. Особо показательным можно считать восстание в Старой Руссе.

Там правительство ввело карантин и заставляло окуривать дома, где жили зараженные, а также все имущество умерших. Естественно, делалось это ради дезинфекции, но народ не верил и по городу поползли слухи о том, что народ травят. Помните, сколько слухов и фейков распространялось в мире в ходе пандемии коронавируса? А неверие в противоэпидемические действия правительства и обвинения его в том, что этот вирус специально придуман, чтобы народ поубивать не напоминает старорусские слухи образца почти двухвековой давности?

Хорошо хоть дальше слов у наших скептически настроенных Фом, в коронавирус неверящих, дело не пошло. А вот в XIX веке это вылилось в побоище и расправу над врачами и офицерами. Поверившая в слухи об отравлении толпа избивала их до смерти.

Мало того, действия правителей прошлого очень схожи с теми, которые принимались в связи с ковидом властями нынешними.

С 1770-1773 по Москве прокатилась эпидемия чумы. Бороться с ней после чумного бунта 1771 года, Екатерина вторая послала светлейшего князя Григория Орлова.

В рамках борьбы с эпидемией он открыл специализированные изолированные инфекционные больницы, увеличил количество больниц общих практик и поднял зарплату докторам. Прямо как наши нынешние правители, вы не находите?

Выписанным из карантина давали деньги. Женатым в качестве материальной поддержки выдавали по 10, а холостым по 5 рублей. В ходе сегодняшней эпидемии как мы все помним, поддержка выдавалась семьям с детьми и пожилым – в виде оплаты боллистков в период самоизоляции, что тоже весьма напоминает меры Орлова.

Мало того, эпидемия холеры далекого ХVIII века крайне способствовала улучшению гигиены в Москве и санэпидобстановки в целом. В столице открыли новые бани, чинили дороги, начали расчищать площади от мусора и старых построек. В жилых домах проходила дезинфекция, в городе начался отлов бродячих животных

И здесь параллели очевидны – такого внимания к чистоте рук и помещений человечество не проявляло до ковида никогда. То есть можно смело сказать, что пандемия вывела санитарно-гигиеническую обстановку в мире на новый качественный уровень. Точь-в-точь как в восемнадцатом столетии…