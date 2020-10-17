$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество

За сутки в Калужской области 95 человек заболели коронавирусом

Дмитрий Ивьев , Фото: мэрия Москвы.
Опубликовано: 17.10.2020 16:28 0 678
За сутки в Калужской области 95 человек заболели коронавирусом

В субботу, 17 октября, подтвердились 95 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб. Это самый высокий показатель за последние 144 дня - с 26 мая. Число заболевших выросло до 10 634 человек.

За последние сутки выздоровели 58 пациентов. Всего с болезнью справились уже 8378 жителей региона.

В списке умерших теперь 77 калужан. За сутки подтверждены три новые смерти - 54-летний житель Калуги, а также два человека из Думиничского района - 70 и 80 лет.

На лечении остаются 2179 человек.

Ситуация по районам на сегодня:

  • Калуга – 852 (+38 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 199 (-8),
  • Людиновский район – 165 (+5),
  • Боровский район – 150 (-1),
  • Кировский район – 105 (0),
  • Дзержинский район – 96 (+1),
  • Медынский район – 88 (0),
  • Жуковский район – 77 (-2),
  • Козельский район – 76 (0),
  • Малоярославецкий район – 68 (+1),
  • Бабынинский район – 58 (-1),
  • Сухиничский район – 43 (-1),
  • Жиздринский район – 34 (0),
  • Перемышльский район – 23 (+2),
  • Мещовский район – 22 (0),
  • Спас-Деменский район – 18 (+1),
  • Ферзиковский район – 18 (0),
  • Юхновский район – 18 (+2),
  • Думиничский район – 16 (-2),
  • Ульяновский район – 14 (0),
  • Тарусский район – 11 (-1),
  • Износковский район – 10 (0),
  • Барятинский район – 6 (0),
  • Куйбышевский район – 5 (0),
  • Хвастовичский район – 5 (0),
  • Мосальский район - 2 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 17 октября 2020 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 17 октября 2020 года.

Напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша попросил перевести часть калужан на удаленную работу. Вот о каких категориях идет речь. Подробности.

В то же время глава региона говорит, что другие ограничительные меры пока не планируется вводить.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: мэрия Москвы.
Опубликовано: 17.10.2020 16:28 0 678
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Видеонаблюдение для малого и среднего бизнеса: быстро, под ключ и бесплатно на 30 дней
Сбер запускает акцию «Спасибо, что вы в маске»
МегаФон назвал новые места притяжения россиян
«Красотка в ударе», «Ассистентка», «Ундина» и другие цифровые премьеры октября в Wink
«Ростелеком» запускает в ЦФО сервис юридических консультаций
Банк «Открытие»: в приоритете - поддержка клиентов и развитие бизнеса
В «Известиях» вышло интервью Заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
В Калуге во второй половине октября ожидается резкое похолодание. Уважаемые водители, а вы уже поставили на свою машину зимнюю резину? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Чехлы для аксессуаров Lenovo
Гладильные системы от производителя
На что обратить внимание при выборе постельного белья?

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru