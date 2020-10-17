За сутки в Калужской области 95 человек заболели коронавирусом

В субботу, 17 октября, подтвердились 95 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб. Это самый высокий показатель за последние 144 дня - с 26 мая. Число заболевших выросло до 10 634 человек.

За последние сутки выздоровели 58 пациентов. Всего с болезнью справились уже 8378 жителей региона.

В списке умерших теперь 77 калужан. За сутки подтверждены три новые смерти - 54-летний житель Калуги, а также два человека из Думиничского района - 70 и 80 лет.

На лечении остаются 2179 человек.

Ситуация по районам на сегодня:

Калуга – 852 (+38 к предыдущему дню),

Обнинск – 199 (-8),

Людиновский район – 165 (+5),

Боровский район – 150 (-1),

Кировский район – 105 (0),

Дзержинский район – 96 (+1),

Медынский район – 88 (0),

Жуковский район – 77 (-2),

Козельский район – 76 (0),

Малоярославецкий район – 68 (+1),

Бабынинский район – 58 (-1),

Сухиничский район – 43 (-1),

Жиздринский район – 34 (0),

Перемышльский район – 23 (+2),

Мещовский район – 22 (0),

Спас-Деменский район – 18 (+1),

Ферзиковский район – 18 (0),

Юхновский район – 18 (+2),

Думиничский район – 16 (-2),

Ульяновский район – 14 (0),

Тарусский район – 11 (-1),

Износковский район – 10 (0),

Барятинский район – 6 (0),

Куйбышевский район – 5 (0),

Хвастовичский район – 5 (0),

Мосальский район - 2 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 17 октября 2020 года.

Напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша попросил перевести часть калужан на удаленную работу. Вот о каких категориях идет речь. Подробности.

В то же время глава региона говорит, что другие ограничительные меры пока не планируется вводить.

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