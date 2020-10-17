За сутки в Калужской области 95 человек заболели коронавирусом

В субботу, 17 октября, подтвердились 95 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб. Это самый высокий показатель за последние 144 дня - с 26 мая. Число заболевших выросло до 10 634 человек.
За последние сутки выздоровели 58 пациентов. Всего с болезнью справились уже 8378 жителей региона.
В списке умерших теперь 77 калужан. За сутки подтверждены три новые смерти - 54-летний житель Калуги, а также два человека из Думиничского района - 70 и 80 лет.
На лечении остаются 2179 человек.
Ситуация по районам на сегодня:
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 17 октября 2020 года.
Напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша попросил перевести часть калужан на удаленную работу. Вот о каких категориях идет речь. Подробности.
В то же время глава региона говорит, что другие ограничительные меры пока не планируется вводить.
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