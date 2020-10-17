Правительство Калужской области сообщило подробности о трех новых жертвах коронавируса

Как мы уже рассказывали, в субботу, 17 октября, в Калужской области подтвердили три новые смерти от коронавируса. Региональный оперативный штаб подробнее рассказал о новых жертвах инфекции.

Скончались 54-летний житель Калуги, а также два человека из Думиничского района – 70 и 80 лет.

- Приносим соболезнования родным и близким, - говорится в сообщении оперштаба.

За сутки в Калужской области выявлено 95 новых случаев заболевания. Это самый высокий показатель прироста заболеваемости за день с 26 мая.

Напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша обратился с просьбой ко всем работодателям региона перевести некоторые группы сотрудников на удаленную работу.

UPD. За сутки в Калужской области 95 человек заболели коронавирусом. Это самый высокий показатель за последние 144 дня. Подробности.

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