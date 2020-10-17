За сутки в Калужской области три человека умерли от коронавируса

За последние сутки в Калужской области подтвердили три новые смерти от коронавируса. Общее число жертв эпидемии достигло 77, сообщили KP40 в субботу, 17 октября, в федеральном оперативном штабе.

При этом ещё 58 пациентов вылечились от ковида. Всего с болезнью справились 8 378 жителей региона.

На данный момент в Калужской области известно о 10 539 случаях коронавируса. Новые данные региональный оперштаб опубликует сегодня чуть позже.

По всей России за последние сутки выявили 14 922 новых случая коронавируса. За весь период - 1 384 235. Вылечились – 1 065 199, умерли – 24 002.

Официальные данные федерального оперативного штаба по коронавирусу в Калужской области на 17 октября 2020 года.

Напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша обратился с просьбой ко всем работодателям региона перевести некоторые группы сотрудников на удаленную работу.

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