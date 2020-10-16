За сутки в Калужской области 92 человека заболели коронавирусом

В Калужской области в пятницу, 16 октября, подтвердились 92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб. Число заболевших выросло до 10 539 человек.

За последние сутки выздоровел 51 пациент. Всего с болезнью справились уже 8320 жителей региона.

В списке умерших по-прежнему 74 калужанина. Новых смертей не зафиксировано.

На лечении остаются 2145 человек.

Ситуация по районам на сегодня:

Калуга – 814 (+27 к предыдущему дню),

Обнинск – 207 (-13),

Людиновский район – 160 (+2),

Боровский район – 151 (+2),

Кировский район – 105 (+7),

Дзержинский район – 95 (0),

Медынский район – 88 (0),

Жуковский район – 79 (-3),

Козельский район – 76 (+3),

Малоярославецкий район – 67 (+4),

Бабынинский район – 59 (+2),

Сухиничский район – 44 (+2),

Жиздринский район – 34 (+1),

Мещовский район – 22 (+1),

Перемышльский район – 21 (0),

Думиничский район – 18 (0),

Ферзиковский район – 18 (+1),

Спас-Деменский район – 17 (0),

Юхновский район – 16 (+3),

Ульяновский район – 14 (0),

Тарусский район – 12 (+2),

Износковский район – 10 (0),

Барятинский район – 6 (0),

Куйбышевский район – 5 (0),

Хвастовичский район – 5 (0),

Мосальский район - 2 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 16 октября 2020 года.

Напомним, Владислав Шапша попросил перевести часть калужан на удаленную работу. Вот о каких категориях идет речь. Подробности.

В то же время губернатор говорит, что другие ограничительные меры пока не планируется вводить.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.