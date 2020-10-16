За сутки в Калужской области 92 человека заболели коронавирусом

В Калужской области в пятницу, 16 октября, подтвердились 92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб. Число заболевших выросло до 10 539 человек.
За последние сутки выздоровел 51 пациент. Всего с болезнью справились уже 8320 жителей региона.
В списке умерших по-прежнему 74 калужанина. Новых смертей не зафиксировано.
На лечении остаются 2145 человек.
Ситуация по районам на сегодня:
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 16 октября 2020 года.
Напомним, Владислав Шапша попросил перевести часть калужан на удаленную работу. Вот о каких категориях идет речь. Подробности.
В то же время губернатор говорит, что другие ограничительные меры пока не планируется вводить.
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