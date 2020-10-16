За сутки в Калужской области 51 человек вылечился от коронавируса

В Калужской области за последние сутки ещё 51 человек вылечился от коронавируса. Всего с болезнью справились 8 320 жителей региона, сообщили KP40 в пятницу, 16 октября, в федеральном оперативном штабе.
Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 74 калужанина.
На данный момент в Калужской области известно о 10 447 случаях коронавируса. Новые данные региональный оперштаб опубликует сегодня чуть позже.
По всей России за последние сутки выявили 15 150 новых случаев коронавируса. За весь период - 1 369 313. Вылечились – 1 056 582, умерли – 23 723.
Официальные данные федерального оперативного штаба по коронавирусу в Калужской области на 16 октября 2020 года.
Напомним, вечером 15 октября губернатор Калужской области Владислав Шапша обратился с просьбой ко всем работодателям региона перевести некоторые группы сотрудников на удаленную работу.
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