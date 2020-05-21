За сутки в Калужской области 127 человек заболели коронавирусом

Количество заболевших коронавирусом в Калужской области за сутки выросло со вчерашних 2871 до 2998. Такие данные в четверг, 21 мая, опубликовало правительство региона.

Выздоровели за день 58 пациентов. Всего с болезнью справились 722 калужанина. Подтверждена ещё одна смерть от COVID-19 в нашем регионе. В списке жертв уже 21 фамилия.

UPD. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 21 мая.

Тем временем

Больных коронавирусом в Калуге будут размещать в психиатрической больнице. Подробности.

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