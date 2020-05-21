Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 21 мая

В Калужской области за последние сутки подтвердили коронавирус у 127 человек. Всего в нашем регионе уже 2998 случаев COVID-19. Вылечились 722 (+58 за сутки) калужанина, скончался 21 (+1 за сутки).
Сейчас лечение от COVID-19 продолжают 2255 жителей Калужской области. Больше половины из них находится дома. Им госпитализация, по решению врачей, не понадобилась. Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:
- Калуга – 547 (+36 к предыдущему дню),
- Обнинск – 432 (+11),
- Боровский район – 245 (+6),
- Малоярославецкий район – 184 (-4),
- Жуковский район – 140 (+11),
- Кировский район – 100 (+1),
- Людиновский район – 96 (-3),
- Дзержинский район – 77 (+2),
- Думиничский район – 73 (-2),
- Бабынинский район – 56 (+5),
- Износковский район – 56,
- Козельский район – 41,
- Перемышльский район – 30 (+6),
- Мосальский район – 29 (+6),
- Ферзиковский район – 26,
- Барятинский район – 21,
- Мещовский район – 18 (+3),
- Медынский район – 16 (-2),
- Тарусский район – 16 (+1),
- Сухиничский район – 15 (-2),
- Спас-Деменский район – 10 (-5),
- Ульяновский район – 7,
- Жиздринский район – 6,
- Хвастовичский район – 6 (-2),
- Юхновский район – 6,
- Куйбышевский район – 2.
Тем временем
Больных коронавирусом в Калуге будут размещать в психиатрической больнице. Подробности.
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