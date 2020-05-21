Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 21 мая

В Калужской области за последние сутки подтвердили коронавирус у 127 человек. Всего в нашем регионе уже 2998 случаев COVID-19. Вылечились 722 (+58 за сутки) калужанина, скончался 21 (+1 за сутки).

Сейчас лечение от COVID-19 продолжают 2255 жителей Калужской области. Больше половины из них находится дома. Им госпитализация, по решению врачей, не понадобилась. Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

Калуга – 547 (+36 к предыдущему дню),

Обнинск – 432 (+11),

Боровский район – 245 (+6),

Малоярославецкий район – 184 (-4),

Жуковский район – 140 (+11),

Кировский район – 100 (+1),

Людиновский район – 96 (-3),

Дзержинский район – 77 (+2),

Думиничский район – 73 (-2),

Бабынинский район – 56 (+5),

Износковский район – 56,

Козельский район – 41,

Перемышльский район – 30 (+6),

Мосальский район – 29 (+6),

Ферзиковский район – 26,

Барятинский район – 21,

Мещовский район – 18 (+3),

Медынский район – 16 (-2),

Тарусский район – 16 (+1),

Сухиничский район – 15 (-2),

Спас-Деменский район – 10 (-5),

Ульяновский район – 7,

Жиздринский район – 6,

Хвастовичский район – 6 (-2),

Юхновский район – 6,

Куйбышевский район – 2.

Тем временем

Больных коронавирусом в Калуге будут размещать в психиатрической больнице. Подробности.

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