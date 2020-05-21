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Новая смерть от коронавируса зафиксирована в Калужской области

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 21.05.2020 10:35 4 3255
Новая смерть от коронавируса зафиксирована в Калужской области

За последние сутки в Калужской области подтвердили смерть от коронавируса ещё у одного человека. Общее количество жертв эпидемии COVID-19 выросло до 21, сообщили KP40 в федеральном оперативном штабе. В калужском оперштабе уточнили, что скончался 88-летний мужчина из Калуги.

Также в нашем регионе 58 человек вылечились от коронавируса. За весь период уже 722 калужанина справились с опасной болезнью.

Новые данные по заражённым правительство Калужской области опубликует чуть позже. Пока известно о 2871 случае. Больше всего в Калуге и Обнинске.

В целом в России за сутки выявили 8 849 случаев заболевания. За всё время - 317 554. Вылечились 92 681, скончались 3 099.

UPD. За сутки в Калужской области 127 человек заболели коронавирусом.

Тем временем

Больных коронавирусом в Калуге будут размещать в психиатрической больнице. Подробности.

Все новости по теме коронавируса в Калуге и области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 21.05.2020 10:35 4 3255
Тэги: общество коронавирус статистика
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