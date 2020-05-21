Коронавирус в Калужской области, новые данные на 21 мая: для заражённых подготовили психиатрическую больницу

На данный момент в Калужской области подтвердили коронавирус у 2871 жителя. Вылечились 664, скончались 20.
В среду подготовили 40 коек в Калужской психиатрической больнице и 100 коек в малоярославецкой больнице, рассказали на заседании регионального оперативного штаба.
Всего в Калужской области для пациентов с COVID-19 есть 1483 койки. Из них 38% сейчас свободны. В ближайшее время планируется развернуть ещё 675 коек.
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