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Коронавирус в Калужской области, новые данные на 21 мая: для заражённых подготовили психиатрическую больницу

Дмитрий Ивьев , Фото: Минздрав РФ.
Опубликовано: 21.05.2020 01:00 0 783
Коронавирус в Калужской области, новые данные на 21 мая: для заражённых подготовили психиатрическую больницу

На данный момент в Калужской области подтвердили коронавирус у 2871 жителя. Вылечились 664, скончались 20.

В среду подготовили 40 коек в Калужской психиатрической больнице и 100 коек в малоярославецкой больнице, рассказали на заседании регионального оперативного штаба.

Всего в Калужской области для пациентов с COVID-19 есть 1483 койки. Из них 38% сейчас свободны. В ближайшее время планируется развернуть ещё  675 коек.

Все новости по теме коронавируса в Калуге и области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: Минздрав РФ.
Опубликовано: 21.05.2020 01:00 0 783
Тэги: общество коронавирус статистика
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