В Калужской области за сутки нашли коронавирус у 121 человека

В Калужской области количество выявленных случаев коронавируса увеличилось со вчерашних 2750 до 2871. За сутки COVID-19 подтвердили ещё у 121 жителя нашего региона, сообщили 20 мая в правительстве области.

Выросло и число жертв эпидемии. В калужской больнице скончался двадцатый пациент. Выздоровел ещё 51 человек. Всего болезнь победили уже 664 наших земляка.

UPD. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 20 мая.

Тем временем

В Калужской области кафе и ресторанам разрешили работать на вынос. Подробности.

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