В Калужской области ещё один человек умер от коронавируса

В Калужской области за последние сутки подтвердили ещё одну смерть от коронавируса, сообщили KP40 в среду, 20 мая, в федеральном оперативном штабе. Всего в нашем регионе уже 20 жертв эпидемии COVID-19.

Также стало известно, что от коронавируса вылечился за сутки 51 житель нашего региона. За весь период с болезнью справились 664 человека. Данные по новым заражённым правительство региона опубликует чуть позже. Пока известно о 2750 заболевших. Больше всего в Калуге и Обнинске.

В целом по России 20 мая выявили 8764 случая COVID-19. Всего уже 308 705 заболевших. Вылечились 85 392, умерли 2972.

Тем временем

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