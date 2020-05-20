Как лечат коронавирус: медсестра в купальнике сразила соцсети

В Тульской области медсестра в одной из коронавирусных больниц надела купальник под прозрачный защитный костюм. Фото опубликовала «КП-Тула».

Снимок быстро разлетелся по соцсетям. В комментариях люди в большинстве своём поддержали девушку. Ведь в защитном костюме проводить многочасовую смену очень тяжело. А вот тульский Минздрав сотрудницу больницы не поддержал.

- По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания, - приводит ответ ведомства издание. - С персоналом медучреждения проведена разъяснительная беседа, сотрудники уведомлены о необходимости соблюдения требований к санитарной одежде и внешнему виду. Усилен контроль за работой сотрудников, ответственных за порядок использования специальной одежды и средств индивидуальной защиты.

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- Защитные стёкла очков запотевают, как бы врачи их перед выходом в красную зону не обрабатывали, - рассказывает наш корреспондент Елена Французова, которая побывала в больнице. - За шесть часов работы под костюмом пот течёт градом. Жарко, душно, обязательно что-нибудь натирает. Но нельзя ни поправить врезавшиеся резинки маски, ни почесать хотя бы нос.

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