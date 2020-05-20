Коронавирус в Калужской области, новые данные на 20 мая: для больных готовят ещё 800 мест

В Калужской области на данный момент выявили 2750 больных коронавирусной инфекцией. Из них 613 человек выздоровели, 19 умерли. За последние сутки добавилось 118 пациентов, а 102 человека вылечились

До конца мая в области собираются подготовить ещё 800 мест в больницах для пациентов с коронавирусом. На данный момент есть 1300 коек, а к июню планируется создать около 2100. Также в эти же сроки ожидается поступление 120 новых аппаратов ИВЛ.

В нашем регионе за весь период эпидемии сделали 33 102, сообщили в Роспотребнадзоре.

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