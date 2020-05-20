Кто стал новой жертвой коронавируса в Калужской области

В Калужской области подтвердили ещё одну смерть от коронавируса. В нашем регионе уже 20 жертв эпидемии COVID-19. В среду, 20 мая, региональный оперативный штаб опубликовал информацию об умершем.

- Это житель Жуковского района 1950 года рождения, - отметили в оперштабе. - Приносим соболезнования родным и близким. Берегите себя.

Всего в Калужской области коронавирусом заразился 2871 человек. Вылечились 664. Больше всего случаев в Калуге и Обнинске.

Тем временем

В Калужской области кафе и ресторанам разрешили работать на вынос. Подробности.

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