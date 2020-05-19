В Калужской области кафе и ресторанам разрешили работать на вынос

В Калужской области уточнили правила работы организаций общественного питания в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Постановление правительства №388 от 19 мая 2020 года подписал врио губернатора Владислав Шапша.

Теперь общепиту можно торговать не только с помощью доставки, но и на вынос. Постановление распространяется как на юрлиц, так и на индивидуальных предпринимателей. Доступ посетителей в зал обслуживания при этом по-прежнему запрещен. Документ уже вступил в законную силу.

На 19 мая в Калуге и области выявлено 2750 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 613 человек, скончались 19. Режим самоизоляции в регионе объявлен как минимум до 31 мая.

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