Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 20 мая

За последние сутки в Калужской области подтвердили коронавирус у 121 человека. Всего в нашем регионе уже 2871 случай COVID-19. Вылечились 664 (+51 за сутки) калужанина, скончались 20 (+1 за сутки).

Сейчас лечение от COVID-19 продолжают 2187 жителей Калужской области. Больше половины из них находится дома. Им госпитализация, по решению врачей, не понадобилась. Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

Калуга – 511 (+8 к предыдущему дню),

Обнинск – 421 (+22),

Боровский район – 239 (+6),

Малоярославецкий район – 188 (+6),

Жуковский район – 129 (+16),

Кировский район – 99 (+13),

Людиновский район – 99 (+4),

Дзержинский район – 75 (-3),

Думиничский район – 75 (+1),

Износковский район – 56,

Бабынинский район – 51 (+2),

Козельский район – 41 (+2),

Ферзиковский район – 26 (+1),

Перемышльский район – 24 (+1),

Мосальский район – 23 (-5),

Барятинский район – 21 (-7),

Медынский район – 18,

Сухиничский район – 17 (+1),

Мещовский район – 15 (-1),

Спас-Деменский район – 15,

Тарусский район – 15 (+2),

Хвастовичский район – 8 (-1),

Ульяновский район – 7,

Юхновский район – 6,

Жиздринский район – 6 (+1),

Куйбышевский район – 2.

Тем временем

В Калужской области кафе и ресторанам разрешили работать на вынос. Подробности.

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