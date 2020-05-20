Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 20 мая

За последние сутки в Калужской области подтвердили коронавирус у 121 человека. Всего в нашем регионе уже 2871 случай COVID-19. Вылечились 664 (+51 за сутки) калужанина, скончались 20 (+1 за сутки).
Сейчас лечение от COVID-19 продолжают 2187 жителей Калужской области. Больше половины из них находится дома. Им госпитализация, по решению врачей, не понадобилась. Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:
- Калуга – 511 (+8 к предыдущему дню),
- Обнинск – 421 (+22),
- Боровский район – 239 (+6),
- Малоярославецкий район – 188 (+6),
- Жуковский район – 129 (+16),
- Кировский район – 99 (+13),
- Людиновский район – 99 (+4),
- Дзержинский район – 75 (-3),
- Думиничский район – 75 (+1),
- Износковский район – 56,
- Бабынинский район – 51 (+2),
- Козельский район – 41 (+2),
- Ферзиковский район – 26 (+1),
- Перемышльский район – 24 (+1),
- Мосальский район – 23 (-5),
- Барятинский район – 21 (-7),
- Медынский район – 18,
- Сухиничский район – 17 (+1),
- Мещовский район – 15 (-1),
- Спас-Деменский район – 15,
- Тарусский район – 15 (+2),
- Хвастовичский район – 8 (-1),
- Ульяновский район – 7,
- Юхновский район – 6,
- Жиздринский район – 6 (+1),
- Куйбышевский район – 2.
Тем временем
В Калужской области кафе и ресторанам разрешили работать на вынос. Подробности.
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