В Калужской области за сутки 118 человек заразились коронавирусом

В Калужской области количество подтвержденных случаев коронавируса выросло со вчерашних 2632 до 2750. За сутки выявлено 118 новых пациентов, сообщил 19 мая в Telegram врио губернатора Владислав Шапша.

Число выздорововеших возросло на 102 - до 613. Новых смертей не зафиксировано. В списке жертв эпидемии по-прежнему 19 калужан. Больше всего заболевших в Калуге, Обнинске, Боровском и Малоярославецком районах.

UPD. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 19 мая.

Тем временем

Власти объяснили рост числа заболевших в Калужской области. Подробности.

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