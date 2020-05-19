В Калужской области за сутки 118 человек заразились коронавирусом

В Калужской области количество подтвержденных случаев коронавируса выросло со вчерашних 2632 до 2750. За сутки выявлено 118 новых пациентов, сообщил 19 мая в Telegram врио губернатора Владислав Шапша.
Число выздорововеших возросло на 102 - до 613. Новых смертей не зафиксировано. В списке жертв эпидемии по-прежнему 19 калужан. Больше всего заболевших в Калуге, Обнинске, Боровском и Малоярославецком районах.
UPD. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 19 мая.
Тем временем
Власти объяснили рост числа заболевших в Калужской области. Подробности.
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