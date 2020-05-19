Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 19 мая

В Калужской области за последние сутки количество заболевших коронавирусом выросло с 2632 до 2750. Выздоровели ещё 102 человека. Всего с болезнью уже справились 613 наших земляков. Скончались 19 человек, сообщает региональный оперштаб.

Сейчас лечение от COVID-19 продолжает жителя Калужской области. Больше половины из них находится дома. Им госпитализация, по решению врачей, не понадобилась. Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

Калуга – 503 (-29 к предыдущему дню),

Обнинск – 399 (+36),

Боровский район – 233 (-7),

Малоярославецкий район – 182 (+2),

Жуковский район – 113,

Людиновский район – 95 (-12),

Кировский район – 86 (+15),

Дзержинский район – 78 (+1),

Думиничский район – 74 (+3),

Износковский район – 56 (-1),

Бабынинский район – 49 (+2),

Козельский район – 39,

Барятинский район – 28,

Мосальский район – 28 (+1),

Ферзиковский район – 25 (+4),

Перемышльский район – 23 (-4),

Медынский район – 18 (+1),

Мещовский район – 16,

Сухиничский район – 16,

Спас-Деменский район – 15 (+2),

Тарусский район – 13,

Хвастовичский район – 9 (-1),

Ульяновский район – 7,

Юхновский район – 6,

Жиздринский район – 5 (+3),

Куйбышевский район – 2.

UPD. Коронавирус в Калужской области: в каких районах выздоровели 613 человек.

Тем временем

Власти объяснили рост числа заболевших в Калужской области. Подробности.

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