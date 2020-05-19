Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 19 мая

В Калужской области за последние сутки количество заболевших коронавирусом выросло с 2632 до 2750. Выздоровели ещё 102 человека. Всего с болезнью уже справились 613 наших земляков. Скончались 19 человек, сообщает региональный оперштаб.
Сейчас лечение от COVID-19 продолжает жителя Калужской области. Больше половины из них находится дома. Им госпитализация, по решению врачей, не понадобилась. Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:
UPD. Коронавирус в Калужской области: в каких районах выздоровели 613 человек.
Тем временем
Власти объяснили рост числа заболевших в Калужской области. Подробности.
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