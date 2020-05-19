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За сутки в Калужской области от коронавируса вылечились 102 человека

Дмитрий Ивьев , Фото: Андрей Шаронов.
Опубликовано: 19.05.2020 10:35 0 1776
За сутки в Калужской области от коронавируса вылечились 102 человека

В Калужской области за последние сутки 102 человека вылечились от коронавируса. Всего в нашем регионе уже 613 пациентов справились с COVID-19, рассказали KP40 в федеральном оперативном штабе.

Новых смертей у нас не зафиксировано. В списке жертв эпидемии по-прежнему 19 человек.

Больше всего заболевших в Калуге и Обнинске. Обновленную статистику по новым случаям заболевания региональный оперштаб опубликует позже. На данный момент известно о 2632 пациентах с COVID-19.

В целом по России за последние сутки в России подтвердили 9263 случая коронавирусной инфекции. С начала эпидемии - 299 941. Выписано за весь период - 76 130, умерло – 2 837 человек

UPD. В Калужской области за сутки 118 человек заразились коронавирусом.

Все новости по теме коронавируса в Калуге и области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: Андрей Шаронов.
Опубликовано: 19.05.2020 10:35 0 1776
Тэги: коронавирус общество статистика
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