За сутки в Калужской области от коронавируса вылечились 102 человека

В Калужской области за последние сутки 102 человека вылечились от коронавируса. Всего в нашем регионе уже 613 пациентов справились с COVID-19, рассказали KP40 в федеральном оперативном штабе.

Новых смертей у нас не зафиксировано. В списке жертв эпидемии по-прежнему 19 человек.

Больше всего заболевших в Калуге и Обнинске. Обновленную статистику по новым случаям заболевания региональный оперштаб опубликует позже. На данный момент известно о 2632 пациентах с COVID-19.

В целом по России за последние сутки в России подтвердили 9263 случая коронавирусной инфекции. С начала эпидемии - 299 941. Выписано за весь период - 76 130, умерло – 2 837 человек

UPD. В Калужской области за сутки 118 человек заразились коронавирусом.

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