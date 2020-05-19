Коронавирус в Калужской области: в каких районах выздоровели 613 человек

Как мы уже рассказывали, в Калужской области за последние сутки подтвердили коронавирус у 118 человек. При этом выздоровели 102 пациента. Резко прибавилось количество больных в Обнинске и Кировском районе.
Региональный оперативный штаб также предоставил KP40 данные о том, в каких районах больше всего людей выздоровело от COVID-19:
- Калуга - 203,
- Обнинск - 112,
- Боровский район - 89,
- Малоярославецкий район - 50,
- Бабынинский район - 29,
- Думиничский район - 26,
- Людиновский район - 21,
- Жуковский район - 13,
- Дзержинский район - 10,
- Кировский район - 10,
- Козельский район - 10,
- Тарусский район - 9,
- Барятинский район - 7,
- Перемышльский район - 6,
- Износковский район - 3,
- Сухиничский район - 3,
- Медынский район - 2,
- Мещовский район - 2,
- Хвастовичский район - 2,
- Юхновский район - 2,
- Мосальский район - 1,
- Спас-Деменский район - 1,
- Ульяновский район - 1,
- Ферзиковский район - 1.
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