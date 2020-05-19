Коронавирус в Калужской области: в каких районах выздоровели 613 человек

Как мы уже рассказывали, в Калужской области за последние сутки подтвердили коронавирус у 118 человек. При этом выздоровели 102 пациента. Резко прибавилось количество больных в Обнинске и Кировском районе.

Региональный оперативный штаб также предоставил KP40 данные о том, в каких районах больше всего людей выздоровело от COVID-19:

Калуга - 203,

Обнинск - 112,

Боровский район - 89,

Малоярославецкий район - 50,

Бабынинский район - 29,

Думиничский район - 26,

Людиновский район - 21,

Жуковский район - 13,

Дзержинский район - 10,

Кировский район - 10,

Козельский район - 10,

Тарусский район - 9,

Барятинский район - 7,

Перемышльский район - 6,

Износковский район - 3,

Сухиничский район - 3,

Медынский район - 2,

Мещовский район - 2,

Хвастовичский район - 2,

Юхновский район - 2,

Мосальский район - 1,

Спас-Деменский район - 1,

Ульяновский район - 1,

Ферзиковский район - 1.

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