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Коронавирус в Калужской области: в каких районах выздоровели 613 человек

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.05.2020 12:09 0 508
Коронавирус в Калужской области: в каких районах выздоровели 613 человек

Как мы уже рассказывали, в Калужской области за последние сутки подтвердили коронавирус у 118 человек. При этом выздоровели 102 пациента. Резко прибавилось количество больных в Обнинске и Кировском районе.

Региональный оперативный штаб также предоставил KP40 данные о том, в каких районах больше всего людей выздоровело от COVID-19:

  • Калуга - 203,
  • Обнинск - 112,
  • Боровский район - 89,
  • Малоярославецкий район - 50,
  • Бабынинский район - 29,
  • Думиничский район - 26,
  • Людиновский район - 21,
  • Жуковский район - 13,
  • Дзержинский район - 10,
  • Кировский район - 10,
  • Козельский район - 10,
  • Тарусский район - 9,
  • Барятинский район - 7,
  • Перемышльский район - 6,
  • Износковский район - 3,
  • Сухиничский район - 3,
  • Медынский район - 2,
  • Мещовский район - 2,
  • Хвастовичский район - 2,
  • Юхновский район - 2,
  • Мосальский район - 1,
  • Спас-Деменский район - 1,
  • Ульяновский район - 1,
  • Ферзиковский район - 1.
Все новости по теме коронавируса в Калуге и области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.05.2020 12:09 0 508
Тэги: коронавирус общество статистика
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