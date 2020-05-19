Коронавирус в Калужской области, новые данные на 19 мая: власти объяснили рост числа заболевших

В Калужской области на данный момент подтверждён коронавирус у 2632 жителей. Из них 511 вылечились, 19 скончались. Лечение продолжает 2102 человека. При этом только 845 из них госпитализированы, рассказал врио губернатора Владислав ШАПША. Остальные лечатся дома.

Глава региона также объяснил рост числа заболевших. В последние двое суток выявлялось больше 100 заражённых:

- Да, у нас растет число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. В первую очередь, это результат увеличения числа проводимых тестов. Так, 15 мая было взято рекордное количество мазков - 1200 штук. Ну и, конечно, сыграли свою роль майские праздники. К сожалению, не все соблюдали режим самоизоляции.

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